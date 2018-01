Transferwise toob turule kaks olulist uuendust, mis peaks reisimist hõlbustama. Mis need on?

TransferWise toob turule eraklientidele mõeldud piirideta virtuaalkonto ja Mastercard deebetkaardi. Alates tänasest saavad esimesed tuhat TransferWise'i klienti uut teenust kasutada, lähinädalatel aga saavad veel tuhanded kliendid kutse deebetkaarti testida. Teenus avatakse kõigile soovijatele 2018. aasta esimeses kvartalis.

TransferWise'i piirideta konto on esimene pangakonto teenus, mis teeb võimalikuks riigiüleste pangateenuste kasutamise nii nagu klient toimetaks sihtriigis kohapeal. Algselt ettevõtetele avatud teenus on nüüd kättesaadav ka eraklientidele, kes saavad kontol hoida ja konverteerida valuutat tegeliku vahetuskursiga ning omada kohalikke pangarekvisiite Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides, Austraalias ja Euroopas. Neis piirkondades saavad TransferWise'i piirideta konto kasutajad olulisi pangatoiminguid läbi viia ilma kontota kohalikus pangas, mille avamine on mittekohalike jaoks keeruline ja kulukas paljudes kohtades üle maailma.

TransferWise'i juhi ja kaasasutaja Taavet Hinrikuse sõnul on TransferWise oma teekonnal jõudnud olulise verstapostini. "Mitme valuuta kontosid on pangad pakkunud aastaid, küsides aga paljudes paikades üle maailma röövellikke hindu. Meie pakume esimesena tõeliselt globaalset pangateenust, sealhulgas pangarekvisiite levinumate valuutade jaoks kõigile, kes seda vajavad."

Hinrikus lisab, et piirideta konto tähendab suurt muutust inimestele, kelle elu ja töö on mitmes riigis. "Välismaal pangakonto avamine on kohalikku aadressi esitamata tõeliselt keeruline, aga meie piirideta konto saab avada vaid mõne minutiga. Sisserännanutele, rahvusvaheliselt töötavatele vabakutselistele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja paljudele teistele on selline pangakonto asendamatu."

Piirideta konto peamised kasutusvõimalused:

Kohalikud pangarekvisiidid valuutadega GBP, EUR, USD, AUD - maksed maailma eri riikidest, kohalikus valuutas, lisatasudeta.

Raha hoidmine kontol 28 valuutas - sekunditega konverteerimine ühest valuutast teise, tegelike vahetuskurssidega, madalate ja läbipaistvate tasudega.

Mastercardi kontaktivaba deebetkaart mugavaks maksmiseks mistahes valuutas, tegeliku vahetuskursiga.

Vabakutselised töötajad, füüsilisest isikust ettevõtjad, sisserännanud ja mitmes riigis töötavad inimesed saavad oma raha hallata senisest oluliselt hõlpsamalt.

Nutikas valuutavalik - kui kontol on raha eri valuutades, selgitab nutikas tööriist välja, millise valuuta kasutamisel makseks on kulud kõige väiksemad.

Turuletuleku algul on TransferWise'i deebetkaart saadaval piiratud hulgale klientidele Euroopa majanduspiirkonnas, kaardi tellimine avatakse kõigi soovijate jaoks 2018. aasta esimese kvartali jooksul. Seni on Suurbritannia ja Euroopa klientidel juba võimalik avada piirideta konto. Teenuse avamisel kõigile klientidele saavad piirideta konto omanikud kutse deebetkaardi aktiveerimiseks. Deebetkaart pole hetkel saadaval äriklientidele, küll aga vabakutselistele ja füüsilisest isikutest ettevõtjatele.

Finantstehnoloogiaettevõttel TransferWise on praeguseks rohkem kui kaks miljonit klienti ja ettevõte võimaldab ülekandeid 750 valuutasuunas. TransferWise'i kliendid liigutavad platvormi abiga igakuiselt rohkem kui 1,5 miljardit eurot, säästes traditsiooniliste teenustega võrreldes iga päev üle 2 miljoni euro.

Transferwise'i üheksas kontoris töötab 900 inimest ja ettevõtte turuosa Euroopa valuutamaksete turul on ligikaudu 5%. TransferWise kasvas möödunud aastal 140% ja jõudis esmakordselt kasumisse.

2011. aastal loodud ettevõte on tänaseks investeeringutena kaasanud 397 miljonit dollarit. Investorite seas on IVP, Old Mutual, Andreessen Horowitz, Valar Ventures, PayPali kaasasutaja Max Levchin ja Richard Branson.