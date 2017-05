TransferWise tuli välja uue teenusega: virtuaalkonto ettevõtetele

TransferWise toob turule uue teenuses, mis mõeldud ettevõtetele, kellel kliendid või tarnijad tegutsevad teises valuutaruumis. Borderless ( piirideta) virtuaalkonto lubab ettevõtetel valuutaülekandeid saata ja vastu võtta ehk tegutseda välisriikides nii, nagu oleks neil olemas kohalik pangakonto.

Virtuaalkontol on võimalik raha hoida ja konverteerida 15 erinevas valuutas ning taotleda kontonumbrit euroalas, Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides; valuutade ja riikide arv täieneb edaspidi.

Veel sel aastal toob TransferWise turule sarnase toote ka eraklientide jaoks.

Borderless konto avamine on tasuta, puuduvad igakuised hooldus- või teenustasud ning ka oma kontole raha vastuvõtmine on tasuta. Erinevate valuutadega tehingute puhul tuleb oma kontolt ülekande tegemisel sarnaselt TransferWise’i olemasolevale teenusele maksta väike teenustasu, valuutavahetus toimub vastavalt keskkursile.

TransferWise kaasasutaja ja tegevjuhi Taavet Hinrikuse sõnul on pangatoimingud olnud läbi aegade ettevõtete jaoks äärmiselt kulukad, eriti olukorras, kus äri on rahvusvaheline. Isegi alternatiivid nagu PayPal on väikeettevõtjate jaoks liiga kallid.

“Oma klientidelt kuuldud tagasiside põhjal leidsime, et TransferWise võiks siinkohal midagi ära teha. Seepärast tulimegi välja mõttega Borderless virtuaalkontost, mida ei piira riigid ega erinevad valuutad. Konto annab piiriülestele ettevõtetele enam tegevusvabadust ja parema kontrolli oma rahaasjade üle,” selgitas Hinrikus.

Ettevõtted saavad Borderless kontol hoida raha 15 erinevas valuutas: Briti nael, euro, USA dollar, Austraalia dollar, Uus-Meremaa dollar, Jaapani jeen, Hongkongi dollar, Singapuri dollar, Kanada dollar, Šveitsi frank, Poola zlott, Ungari forint, Rootsi kroon, Norra kroon, Taani kroon.