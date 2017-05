TransferWise ületas kasumiläve: Eesti start-up'i turuväärtus on täna ligi 1,1 miljardit dollarit

Kristo Käärmann on üks neist, kes asutas seni enim investorite raha kaasata suutnud Eesti idufirma TransferWise. Peakorter asub nüüd Londonis, harud aga New Yorgis ja Tallinnas. Eestis on ettevõtte palgal 300 inimest.

Võrduõigusvõrgus (P2P) raha saatmise ettevõte TransferWise on muutunud sel aastal kasumlikuks ning seda kuus aastat pärast asutamist. TransferWise-i kliendid saadavad läbi ettevõtte igakuiselt enam kui 1miljard eurot ning ettevõtte töötajaskond on kasvanud aastatega 700 inimeseni, kirjutab BBC.

TransferWise-i asutajad on sõbrad Taavet Hinrikus ja Kristo Käärman, kelle soov oli raputada rahaülekande turgu.

Hetkel loetakse ettevõtte väärtuseks 1,1 mirjardit dollarit ja sellel on enam kui miljon klienti.

TransferWise-i turuhind on see, mis teeb ettevõtet tuntuks kui "ükssarvikut" - seda väljendit kasutatakse nende ettevõtete kohta, mille turuhind on start-up faasis väärtustatud enam kui ühe miljardi euroseks.

Hinrikuse sõnul ehitavad nad üht vähestest uutest globaalsetest finantsteenust pakkuvat brändi. "See, et ületasime kasumiläve vaid pärast kuut tegutsemisaastat tähendab kui tugev on vundament, millele oleme firmat ehitanud, kuid see on vaid alguspunkt."

TransferWise-i on investeerinud muuhulgas ka Sir Richard Branson, Facebooki investor Peter Thiel, Betfair kaasasutaja David Yu ja riskikapitali ettevõte Andreessen Horowitz.

Kas eestlast asutasid TransferWise-i Londonis 2011 aastal.