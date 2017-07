TransferWise vahetas tegevjuhti

Seni TransferWise'i tegevjuhina töötanud Taavet Hinrikus andis ameti üle äripartner Kristo Käärmannile. Hinrikus jätkab ettevõtte nõukogu juhina, vahendab Äripäev portaali TechCrunch.

See pole esimene kord, kui Hinrikus ja Käärmann tegevjuhi rolli vahetavad, 2015. aasta sügisel olid rollid just vastupidi. Samas toimub seekordne vahetus huvitaval ajal, märgib tehnoloogiauudistesait: nimelt on investoritelt 117 miljonit dollarit kaasanud ettevõte aasta algusest saati kasumis.

Kontrast mulluse aastaga on märgatav: 2016. aastal jäädi 36 miljoni dollari suuruse käibe juures 23miljonilisse kahjumisse. Hinrikus on ennustanud, et tänavuse aasta käibeks saavutatakse juba 100 miljonit dollarit. Viimase rahakaasamisvooru ajal hinnati ettevõtte väärtust 1,1 miljardile dollarile.

Loe pikemalt Äripäevast.