Transferwise võib saada hiigelinvesteeringu

Vasakul on Taavet Hinrikus, paremal Kristo Käärmann

Üks Silicon Valley vanemaid investeerimisfirmasid IVP valmistub Transferwise'i 60 miljoni dollari suurust rahapaigutust tegema, kirjutab Sky News. IVP on varem investeerinud näiteks Twitterisse ja Netflixi.

Oma kuueaastase tegevusaja jooksul on Transferwise investoritelt kogunud juba 117 miljonit dollarit. Kui nüüdne suurinvesteering lõpule viiakse, kasvab Transferwisei turuväärtus prognooside kohaselt 1,5 miljardi dollarini. See tõstaks firma ametlikult nö "ükssarviku" staatusesse - just nii nimetatakse idufirmasid, mille turuväärtus ületab miljardi dollari piiri.

Praegu on ettevõttesse investeerinud näiteks Richard Branson ja üks Facebooki esimesi investoreid Andressen Horowitz.

Transferwisei kasutab igapäevaselt oma raha liigutamiseks üle miljoni inimese. Tähelepanuväärselt nimetab Sky Newsi artikkel seda Ühendkuningriigi ettevõtteks - eks asugi ettevõte sisuliselt seal, hoolimata sellest, et asutajad on eestlased.