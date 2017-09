Transferwise'i Florida kontor ootab orkaani vaibumist

Transferwise on orkaan Irma tõttu sulgenud USA-s Floridas asuva kontori ning kasutajatoe telefoni mehitatake Euroopast.

"Orkaani tõttu pidime sulgema Florida kontori, kus töötab ligikaudu 70 inimest. Sulgesime Tampa kontori nädalavahetuseks ja esmaspäevaks, täna avasime kasutajatoe telefoni taas, aga mehitame seda töötajatega Euroopast," rääkis Transferwise'i Euroopa kommunikatsioonijuht Marek Unt.

"Enamik Florida kontori töötajatest on oma kodudes või perede juures Tampas või Florida osariigis, mõnikümmend neist on ka osariigist lahkunud, mõned üksikud "külalised" Tallinna kontorist on tagasiteel," rääkis ta. "Töö on üle võtnud teised kontorid üle maailma kuniks torm vaibub."

Unt ütles, et tõenäoliselt on juba täna võimalik minna Tampa kontorit inspekteerima. "On küll tugev tuul ja vihm, ent tormi kahjud on siiski kardetust oluliselt väiksemad," ütles ta.

Orkaan Irma jõudis pühapäeva ennelõunal Floridasse ja juba enne tormi prognoositud haripunkti jõudsid sealt maailma kaadrid metsikutest tuuleiilidest ning tänavatest ja aedadest, mis mattunud vee alla.

Irma ühes kuni 210 km/h puhunud tuulepuhangutega põhjustas Florida osariigis USA ajaloo ühe suurema evakuatsiooni ja on juba praeguseks jätnud enam kui miljoni majapidamise elektrita.