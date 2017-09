Transferwise'i konkurent või abiline pankade võimu murdmisel? Eestisse laienenud idufirma lubab siinsete pankade peo lõpetada

2015. aastal Londonis asutatud, tasuta rahvusvahelisi ja riigisiseseid rahaülekandeid lubav idufirma Revolut alustas Eestis tegevust. Väidetavalt on neil siin juba 3000 klienti, aasat lõpuks soovitakse juurde saada veel kümme tuhat klienti.

Revoluti asutasid 2015. aasta juulis Londonis endised pankurid Nikolay Stornosky ja Vlad Yetsenko. Praeguseks on Revolut kogunud 88 miljonit dollarit investoritelt nagu Index Ventures, Ribbit Capital ja Balderton Capital.

Täna teatas Revolut oma teenuse ametlikust Eestis lansseerimisest, lubades siinset pangandussektorit tõsiselt raputada ja "lõpetada traditsiooniliste Eesti pankade pidusöögi".

Revolut lubab 60 sekundiga avada mobiilirakenduses tasuta pangaarve, teha tasuta rahvusvahelisi ja riigisiseseid rahaülekandeid, hoiustada ja vahetada tegeliku vahetuskursi alusel 26 eri valuutat ning kulutada maksudeta üle maailma 120 eri valuutas, kasutades kontaktita MasterCardi.

Pärast registreerumist saavad kliendid kohe makseteavitusi, neil on võimalik oma kulutusi kategoriseerida ja määrata endale iganädalasi eelarveid. Turvafunktsioonide hulgas on võimalus oma kaarti rakenduses sulgeda, tühistada kontaktita maksed ja aktiveerida asukohal põhinev turvasäte.

Idufirma tegevus tundub vägagi sarnane eestlaste Kristo Käärmanni ja Taavet Hinrikuse asutatud Transferwise'iga. Ettevõtte kommunikatsioonijuht Marek Unt kommenteeris, et kuna Eestis on vähe ettevõtteid, mis pankadele konkurentsi pakuksid, siis on Revoluti turundustegevuse käivitumine Baltikumis klientidele kindlasti hea uudis.

"Revoluti teenuse puhul võib paralleele tõmmata kevadel turule tulnud Transferwise'i Borderless kontoga, mille seome peagi ka kaardiga. Samas püüab Revolut peamiselt ahvatleda inimesi, kes soovivad reisides soodsa valuutakursiga kaardimakseid teha. TransferWise keskendub aga inimestele ja ettevõtetele, kelle elu või äri ongi püsivalt piirideülene ning kes otsivad selle jaoks kõige läbipaistvamat teenust," selgitas Unt.