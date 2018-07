TransferWise’i tellitud uuring: eurooplased kaotavad välismaksetega aastas üle 12 miljardi euro

Kristo Käärmann, TransferWise’i tegevjuht ja kaasasutaja, nendib, et eurooplastel on õigus täpselt teada, kui palju nad ühe või teise asja eest maksavad. „Peame pangandussektori läbipaistvuse puudumisele lõpu tegema ja jätkame võitlust seni, kuni peidetud teenustasudest on saanud minevik. Maailmapank nõustub samuti sellega, et kõige olulisem rahaülekannete kõrgeid hindu põhjustav tegur on turu läbipaistvuse puudumine.“

Suur osa kuludest jääb aga Euroopa puhkajate kanda: nad maksavad enda teadmata 7,04 miljardit peidetud teenustasusid, võttes välisriigis raha välja, makstes kaardiga teises valuutas või vahetades enne puhkusereisi valuutavahetuspunktis raha. Kui lisada sellele pankade ja teiste teenusepakkujate nähtavad teenustasud, maksavad tarbijad puhkusereisiks vajaliku raha eest kokku 7,88 miljardit. See tähendab, et peaaegu 90% kogukulust on peidetud.