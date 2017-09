Transiidiärimees Oleg Ossinovski arendab Gruusias linnakest ning elektrijaamu

Oleg Ossinovski tegeleb kinnisvara arendamisega lisaks Eestile ka väljaspool. Kaamos Grupi omaniku Kaido Jõelehega on alustatud suure haardega kinnisvaraprojekti Gruusias.

2015. aasta alguses kirjutas Äripäev, et Ossinovski ja Jõeleht ostsid Gruusiasse Thbilisi kesklinna 330 hektarit maad, et rajada sinna rahvusvahelistele standarditele vastav golfiväljak. Ühtlasi kerkib sinna elamurajoon - väike linnake, kuhu tuleb kool, lasteaed, elumajad ja muu, sõnas Ossinovski toona.

Ärilehele ütles ta, et kõik Gruusia projektid on kenasti töös. Golfiväljaku ehitus on peaaegu valmis ja novembri alguses toimub suur avamisüritus. Ta avaldas, et valmis on ka Kintriši piirkonnas asuv elektrijaam, mis müüb juba elektritki. Eesti Päevalehele aastaid tagasi antud intervjuus ütles Ossinovski, et Gruusia on hüdroenergia jaoks parim paik. Mägedes voolab 26 000 jõge, langus on väga suur ja see annab veele suure energiakoguse. Seetõttu rajab ta sinna mitu elektrijaama.