Transiidikeskus näeb üht riiki seni kasutamata võimalusena, kuid toob välja Eesti olulise miinuse

Transiidikeskuse AS-i terminalide oktoobrikuu kogukaubakäive oli kokku 378 967 tonni, mis on 48,7% enam kui 2016. aasta samal perioodil.

Konteinerterminal käitles 2017. aasta oktoobris 20 119 TEU (TEU on 20-jalase konteineri tingühik) kaupa, mis on 6,6% enam kui möödunud aasta samal perioodil. Sealjuures konteinerites veetava kaubakoguse tonnaaž kasvas mullusega võrreldes 59,8% võrra, moodustades 320 284 tonni kaupa. Üldkaubaterminal käitles oktoobris 58 683 tonni kaupa, mis on 7,6% enam kui 2016. aasta oktoobris.

Transiidikeskuse AS-i juhatuse esimehe Vladimir Popovi sõnul reageerib ettevõte väga tundlikult turul toimuvatele muutustele, muutes tegevuse spetsiifikat sõltuvalt majanduse olukorrast.

Samal ajal on oluline olemasolevate kaubavoogude suundade arendamine ning uute suundade otsimine. „Uute kaubavoogude kaasamise nimel vaatame endiselt kõikides suundades. Üks nendest, mis on meie jaoks päris oluline, on Kasahstan. Selle suuna potentsiaal pole veel kasutatud ja täna saab rääkida perspektiivist," sõnas Popov.

„Osalesime Eesti rahvusstendiga koos Astanas toimunud rahvusvahelisel transpordi- ja logistikamessil TransKazakhstan/Translogistica 2017. Mess oli meie jaoks igati positiivseks sündmuseks, sest lõime rea kontakte potentsiaalsete klientidega. Põhilist huvi Eesti ja sealhulgas Transiidikeskuse transpordi- ja logistikateenuste vastu näitasid üles Kasahstani, aga samuti ka Usbekistani ja Venemaa ekspediitorfirmad ja kaubasaatjad," selgitas Transiidikeskuse juht.

Loe veel

Popov märkis, et kaubaomanikke huvitas eriti kaubavedude tariifide teema. „Kui sellised parameetrid nagu innovatiivsed lahendused ning meie terminalide tehnoloogiline varustus on kaubavoogude võitmises meie konkurentsieelis, siis tariifipoliitika on oluline miinus. Kuid tariifipoliitika kujundamise ning muutumise juhtiv roll kuulub riigile, samas kui erasektor saab olla vaid selle ülevaatamise initsiaatoriks," lisas Popov.

Transiidikeskuse AS on spetsialiseeritud konteineri- ja üldkaubaterminalide operaator Muuga sadama vabatsoonis, mis pakub klientidele transiitkauba sadama kaudu liigutamise kogu teenusspektrit nn „ühe akna" põhimõttel.