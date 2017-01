Muuga sadamas transiiditeenust pakkuv Transiidikeskus ootab Rail Balticut, sest Venemaa suuna kaubavedu lähiaastatel kindlasti ei taastu. Erik Laidvee kirub Rail Balticu halba kommunikatsiooni ja neid, kes arvutusi tegemata raudteetrassi maha teevad. Ent ta ei anna pead, et kaup tõesti trassile tuleb.

Transiidikeskuse lehel on kirjas, et Eesti asukoht on transiidi mõttes unikaalne ja hea. Paraku on transiidil raske aeg.

Kahjuks on praegu olukord selline, et kehtestatud on sanktsioonid. See nullib meie ilusa asukoha lääne-ida ja ida-lääne suunal. Ei ole saladus, et Eesti on sanktsioonide tõttu enim kannatanud Euroopa Liidu liikmesriik. Meie tunneme seda oma firma nahal väga tugevasti.