Transiidikeskuse konteinerkäive kasvas septembris 6 protsenti

Transiidikeskuse AS-i Muuga konteinerterminal käitles 2017. aasta septembris 18 609 TEU’d (TEU on 20-jalase konteineri tingühik) kaupa, mis on 6,1% enam kui samal perioodil 2016. aastal. Konteinerites veetava kaubakoguse tonnaaž kasvas perioodi võrdluses 7%, teatas ettevõte.

Terminalide septembrikuu kogukaubakäive oli kokku 263 615 tonni, mis on 2,9% enam kui möödunud aasta samal perioodil.

Transiidikeskuse AS-i juhatuse esimehe Vladimir Popovi sõnul on terminalid pöördunud kasvule, kuid planeeritud näitajatele tulemused veel ei vasta. Geopoliitika ja Venemaa turu madal ostujõud mõjutavad endiselt seisu. „Samal ajal on reaalselt põhjust vaadata lähitulevikku optimismiga, sest tänu koostöös Tallinna Sadama ja Tallinkiga ellu viidud projektile – kaubalaeva Sea Windi Vanasadamast Muugale üle viimisega alates oktoobrist – saab meie ettevõtte kaubakäive hakata kasvama,” sõnas Transiidikeskuse AS juhatuse esimees Vladimir Popov.

Ettevõte on juhi sõnul kasvuks valmis.„Tehniliselt poolelt on meie terminal suuteline teenindama kasvavaid kaubavoogusid,” kinnitas Transiidikeskuse juht. Ta lisas, et Transiidikeskuse poolt Muuga-Vuosaari kaubaliini taasavamiseks tehti lisainvesteeringud ning viidi läbi ettevõte infosüsteemi täiendamine.

Popov lisas, et Transiidikeskuse jätkab Lõuna ja Põhja vahel kaubavoogude kasvatamisvõimaluste otsimist. „Tänases geopoliitilises olukorras peab leidma täiendusi traditsioonilisele Ida-Lääne transiidile. Just Põhja-Lõuna transpordikoridori väljaarendamine tundub meile perspektiivsena ja reaalsena. Tahan eriti kiita meie töötajaid juhtkonnast dokkeriteni välja, kes pingutavad praegusel perioodil uute võimaluste leidmiseks ja ärakasutaimiseks ka enda oskuste ja teadmiste arendamise näol,” selgitas Popov.