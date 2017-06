Transpordi Ametiühing toob välja tõsised mured seoses bussijuhtidega

Täna on mitmetes omavalitsustes koostamisel uued liinihanked. Transpordi Ametiühing esimehe Üllar Kallase sõnul tuleb uutes liinihangetes pöörata suurt tähelepanu ohutusele, mis algab töötajate väärtustamisest ning kvaliteetsetest töövahenditest. Määratledes hankes täpsed tingimused, on ka hankes osalejad ühtsel positsioonil, et soodsamat pakkumust ei saa teha ohutuse arvelt.

Vaadates tänast päeva ja tulevikku näeb Kallas mitmed kohti muretsemiseks. „Bussijuhtide keskmine vanus on väga kõrge ning noore järelkasvu pealetulek on minimaalne. Paljud kvalifitseeritud töötajad on lahkunud teistesse riikidesse, teenides seal oluliselt suuremat töötasu," nendib Kallas. Vesteldes Transpordi Ametühingu liikmetega on bussijuhid öelnud, et paljud kolleegid tuleks rõõmuga koju bussijuhi ametit pidama, kui saaks siin töötasu, mis oleks kas või pool Soome bussijuhi töötasust." Ametiühingujuhi sõnul tunnevad muret ka tööandjad. „Rääkides tööandjatega selgub, et ka nemad on väga murelikud, sest uutest koolitatud töötajatest jääb ametit pidama väga minimaalne hulk noori," kommenteeris Kallas. Transpordi Ametühing kutsub üles väärtustama bussijuhi ametit ning toetama bussisektori jätkusuutlikku arengut.