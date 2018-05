Trigon ja East Capital Olympicu aktsiaid ei loovuta: pakutav hind on ebaõiglaselt madal

Olympic Entertainment Groupi ühed suuremad vähemusaktsionärid Trigon Asset Management ja East Capital teatasid, et ei plaani oma aktsiaid ülevõtmispakkumise teinud Odyssey Europe’ile müüa, sest aktsia eest pakutav 1,90 eurone hind on ebaõiglaselt madal ja soovitavad enda eeskuju järgida ka teistel väikeaktsionäridel.

Trigon Asset Managementi partner ja fondijuht Veiko Visnapuu märkis teates, et nad ostavad aktsiaid juurde ning kavatsevad vajadusel kasutada oma investorite kaitseks kõiki võimlaikke õiguslikke võimalusi, kui pakkuja peaks astuma väikeaktsionäride huve kahjustavaid samme.

Näiteks aktsiad börsilt ära viia, Läti üksuse müüma või Olympicu mõne teise ettevõttega ühendama.

Visnapuu sõnul on nende teada ka teisi suurema osalusega väikeaktsionäre, kes on otsustanud ülevõtmispakkumise tagasi lükata.

Täna on viimane päev Odyssey Europe’i ülevõtmispakkumise vastuvõtmiseks.

Ülevõtja on varem teatanud, et kavatseb lõpetada Olympicu (OEG) aktsiate noteerimise Tallinna börsil ning tõdenud, et sellisel juhul ei ole pakkumise aktseptimisest loobunud aktsionäride omanduses enam ühtegi likviidset OEG aktsiat.

Lisaks sellele kavatseb ülevõtja OEG endaga ühendada ning neile aktsionäridele, kes pakkumist ei aktsepti, pakutakse ülevõtja uusi aktsiaid. Need aktsiad ei ole noteeritud ei Tallinna börsil ega ühelgi teisel börsil. Kui ülevõtjale kuulub vähemalt 90% OEG aktsiatest, kavatseb ülevõtja võtta vastu otsuse ülejäänud OEG aktsiate ülevõtmiseks.