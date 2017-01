Subsea 7 reederfirma Kihnu Veeteed juhi Andres Laasma sõnul oli tänane ilm elektrita ja triivima jäänud parvlaeva vastu sõbralik.

"Ilm oli täna meie sõber. Jääs olnud kanal aitas laeva paigal hoida, ilm oli selge ja tuult ei olnud," rääkis Laasma Ärilehele.

Vastu õhtut kalalaev Amazoni puksiiris tagasi Hiiumaale Sõru sadamasse jõudnud Subsea 7 reisijad paigutati kõigepealt kaile vastu tulnud bussi sooja. Seejärel ühendati laev kaldaelektrivõrguga, et oleks võimalik saada tööle aparell ning autod maha laadida.

"Praeguseks on laeva süsteemid kaldavoolu abil juba tööle saadud," ütles Laasma kell 16:30.

"Kõige suurem kahju kogu asjast on reisijatel, kel ei õnnestunudki reisi sooritada ja kelle aeg on raisatud," märkis Laasma. Et Subsea 7-t pukseerinud Amazon ei pääsenud Saaremaale Triigi sadamasse, mis oli tegelikult parvlaeva reisi sihtmärk, vedas kalalaev parvlaeva tagasi reisi lähtepunkti Sõrule.

"Amazon tuli Subsea 7-t pukseerima, sest oli kõige lähem laev ja tal oli ka pukseerimisvõimekus," rääkis Laasma. "Õnneks olid ta nõus kohe tulema ja olukorrale saadi kõige kiirem lahendus."

Avarii põhjustas Laasma sõnul keskses elektrikilbis tekkinud lühis, misjärel ei saanud enam laeva peamasinat käivitada. "Mis lühise põhjustas, seda hakkame uurima," ütles ta. "Homme meil graafikujärgseid reise ei ole, nii et on päev otsa aega parandada."

Avarii tõttu jäid ära lisaks pooleli jäänud reisile ka kaks õhtust reisi. Järgmised reisid on plaanitud pühapäeval. Laasma sõnul on Kihnu Veeteed valmis juhuks, kui Subsea 7 peaks pikemat remonti vajama. "Meil on asenduslaeva plaan olemas," ütles ta.

Kihnu Veeteed prahib parvlaeva Subsea 7 Ahvenamaa ettevõttelt Subsea-Åland Ab. 1971. aastal ehitatud Subsea 7 on 39,5 meetri pikkune ja 9,1 meetrit lai 1A jääklassiga parvlaev, mis varem sõitis Grisslani nime all liinireise Ahvenamaa saarestikus.