Trühvlite eest tuleb tänavu välja käia kõvasti rohkem raha

Giovanni Sacchetto otsib Albas trühvleid koos koera Doraga Foto: Scanpix/ AFP

Itaalia kuum suvi ja kuiv sügis on toonud kaasa viletsa trühvlisaagi. Mõnedes Itaalia piirkondades on trühvlite pakkumine kahanenud 90 protsenti. Seetõttu on trühvlite hind kahekordistunud ja trühvlikilo eest tuleb välja käia 7055 USA dollarit ehk umbes 6100 eurot.