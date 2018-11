Trükikojast Greif tulevad peagi päikese toel valminud trükised

Trükikoja Greif kõrvale tuleb ligi kolme tuhande ruutmeetri suurune ning kaheksasajast päikesepaneelist koosnev elektrijaam, mida Greifi juhatuse esimehe Kalle Rannu sõnul hakati ehitama selle aasta alguses. Ettevõtte tehnikadirektor Jaan Laas lisas, et peamine ajaperiood, kui päikeseenergiat saadakse, on märtsist oktoobrini.

Tema sõnul saab talvisel ajal samuti päikeseenergiat, kuid seda väga väheses koguses. Laas ütles, et trükikoda on töös 24 tundi ööpäevas ning suvisel ajal võiks umbes 40% kuni 50% päevasest energiavajadusest olla kaetud päikeseenergiaga. Ta tõdes, et täpseid arve päikeseenergia kasutuse kohta on raske öelda, sest päikesepark pole veel töös.

Päikesepark on ehitatud koostöös Eesti Energiaga. Maa-ala, kus päikesepark asub, kuulub Greifile, aga park ise kuulub Eesti Energia taastuvenergia ettevõttele Enefit Green. Ettevõtte päikeseelektrilahenduste projektijuht Maido Märss sõnas, et päikeseelektrijaama hinnaks kujunes umbes 170 000 eurot ning kõik kulud katab Enefit Green.

Greifi tehnikadirektor Jaan Laas rääkis, et trükikojal oli palju kasutamata maad ning Eesti Energia tegi hea pakkumise. Ta lisas, et trükikoja maa-alale päikesepargi rajamine on ka keskkonnale kasulik. „Meie keskkonna-alane tegevus on kõrgel tasemel, sest praktiliselt kõik tootmisest ülejäänud jäätmed satuvad taaskasutusse,” sõnas Laas.

Enefit Greeni päikeseelektrilahenduste projektijuht Maido Märss sõnas, et päikesepargi tasuvusajaks on umbes kümme aastat. „Samas mingis mõttes hakkab päikeseelektrijaam Greifile kohe pärast tootmise alustamist kasu tooma, sest päikesest toodetud elektrile ei lisandu võrgutasu,” ütles Märss. „See tähendab, et päikesest toodetud elekter on kliendile odavam kui võrgust tulev elekter.”