Trump ähvardab Euroopa autodele tollimaksu kehtestada

Saksa autotootja Volkswageni juht Herbert Diess märkis, et USA tollid võivad neile maksma minna miljardeid eurosid aastas, kirjutab Financial Times. Ta märkis, et USA võimalik 25-protsendiline tollimaks on sellel aastal Euroopa autotööstuse suurim mure.

Ka Saksa kantsler Angela Merkel on nimetanud Trumpi tolliähvardusi hirmuäratavateks. Diess märkis, et tollimaksude oht on aidanud kaasa poliitilise ebastabiilsuse kasvule. „Asjad on muutumas taas pingeliseks,” lausus ta Financial Timesile.

Diessi sõnul on kõige kurvem asja juures, et autotööstus ise ei saa kuidagi protsessi mõjutada. „Küsimus on pigem selles, millisele kokkuleppele suudavad Euroopa ja USA nende tollide osas jõuda,” põhjendas ta.