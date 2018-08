Trump ähvardab WTOst lahkuda ja siunab euroliitu: „Peaaagu sama halb kui Hiina, ainult väiksem“

Trump rääkis Euroopa Liidust kui oma uuest sihtmärgist, kirjutab Bloomberg. „Peaagu sama halb kui Hiina, ainult väiksem,“ kuulutas ta.

Bloomberg kirjutab,et Trumpi avaldus tekitab kahtluse tema ning Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri juuli lõpul sõlmitud kokkuleppe kestvuses. Nimelt lootis vähemalt Juncker sellega vältida USA ja Euroopa kaubandussõja laienemist.

Intervjuus võrdles Trump Euroopa ühisraha eurot Hiina valuuta jüaaniga. Teatavasti usub Trump, et Hiina valuutat manipuleeritakse odavnema, halvendamaks USA ettevõtete positsiooni. „Me ei võistle mitte ainult jüaani, me võitleme ka euroga,“ kinnitas ta. „Need odavnevad ja odavnevad“.

Trump hurjutas ka Saksamaa kantslerit Angela Merkelit Venemaalt energiakandjate ostmise eest. „Ma ütlesin talle, et on naeruväärne, et kasutate NATOt end teatud riigi eest kaitsmiseks, samas kui maksate sellele riigile suuri summasi,“ rääkis ta. „Mis diil see selline on?“.