Trump ajas mõjuvõimsad vennad närvi. Nad plaanivad miljonitesse ulatuvat meediasõda

Poliitiline võrgustik, mille taga on miljardäridest vennad Charles ja David Koch, andis teada mitmeaastaasest ja mitmeid miljoneid dollareid maksma minevast plaanist, mis peaks võitlema Donald Trumpi kehtestatud tariifide vastu. Trump kehtestas need alumiiniumile ja terasele. Need on suunatud USA liitlaste Kanada, Mehhiko ja Euroopa vastu.

Tariifid olid Kochide jaoks väidetavalt viimaseks veetilgaks klaasis. Vennad on alati toetanud konservatiivseid ideid ja Vabariiklaste parteid. Grupil on plaanis lobistada, harida aktiviste, osta meediapinda ja tellida analüüse. Kochi võrgustikku kuuluvad Americans for Prosperity, Freedom Partners ja Libre Initiative on kõik teatanud, et nad on Trumpi tariifide vastu. Planeeritav PR-rünnak on suunatud vaba kaubanduse kasude promomiseks.

James Davis, kes on Freedom Partnersi asepresident, ütles: „Kaubandus tõstab inimesed vaesusest välja ja parandab elusid. See on USA tulevikku silmas pidades oluline. See on oluline ka meie klientide, töötajate ja ettevõtete jaoks. Tariifid ja teised kaubandustõkked teevad meid vaesemaks. Nad kergitavad hindu eriti neile, kes vähem maksta jõuavad."