USA uue presidendi Donald Trumpi ametisseastumiskõne tegi turud närviliseks jqa pani dollari teiste peamiste valuutade suhtes langema.

Et Trumpi kampaania lubqas töökohtade loomist, investeeringuid ja teisi majanduskasvu toovaid meetmeid, olid maailma turud uue presidendi ametisseastumise kõne eel väga ootusärevad, vahendas Bloomberg. Oma plaanide selgitamise asemel jätkas Trump aga sõda meediaga.

"Turud ja paljud rahvusvahelised investorid, ehkki nad on närvilised Trumpi geopoliitiliste ja kaubanduslike püüdluste pärast, tahtsid uskuda kaubanduse elavnemisse," rääkis agentuurile Neil Dwane, Allianz Global Investors Capitali investeeringujuht. "Nüüd on näha, et see hakkab olema väga raske. Trumpi tulevaste saavutuste osas oli parasjagu optimismi ja nüüd on näha, kuidas kasum sisse kasseeritakse."

Valuutaturgudel jätkas Trumpi kõbne järel langust USA dollar, kaotades väärtust kõigi teiste peamiste valuutade suhtes, aga ka Mehhiko peeso suhtes. Langesid hakkasid ka USA riigivõlakirjade hinnad.

Skeptitsism ja kasumivõtumeeleolu levisid USAst täna öösel kõigepealt Aasiasse ja sealt Euroopa turgudele. Kõigi peamiste Euroopa turgude - Frankfurdi, Londoni, Pariisi, Madriidi, Milaano - indeksid olid täna lõuna ajal mõnevõrra allpool eelmise nädala sulgumistasemest. languses oli ka näiteks Saksa riigivõlakirjade hind.

Samal ajal reageerisid peamiselt dollarites kaubeldavad toorained erinevalt. Nafta hinnad kukkusid, aga väärismetallide hinnad asusid koos vase ja alumiiniumiga tõusuteele.