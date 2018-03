Trump alustab terasesõda. Maailm ootab ärevuses erandeid

USA president Donald Trump lubas kehtestada välismaise terase riikitoomisele 25-protsendilise tollitariifi. Alumiiniumile hakkab plaani kohaselt kehtima kümne protsendine tariif.

Kuna USA-l on kavas teha osadele riikidele erandid, siis ootavad nad suure ootusärevusega, kuidas maailma terasekaubandus muutub. Tariifide detailid pole veel lõplikult välja töötatud. Nendest peaks teavitatama ametlikult tuleval nädalal.

USA metallitootjate toetuseks ettevõetavad sammud löövad aga laiemalt USA tööstust ning muudab USA tarbijatele kallimaks kõik alates õllepurkidest kuni autodeni.

Euroopa Liit hoiatas USA-d, et Euroopa Liidus toodetud terasele ja alumiinimile ei kehtestataks tollitariife, vastasel korral ähvardab Euroopa Liit USA-d vastulöögiga. Seda ütles Euroopa Liidu kaubandusvolinik Cecilia Malmstöm, lisades, et need tariifid oleksid sügavalt ebaõiglased.

Aasias tulevad raevukad reaktsioonid. Sama käib ka Norra kohta. Norra rahandusministeerium teatas, et kuidas saab USA viidata rahvuslikule julgeolekuhuvile kasutades selleks kaubavooge mõjutavaid otsuseid, eriti kui metall tuleb sõpradelt ja liitlastelt. Valge Maja plaanib kasutada tariifide kehtestamise ettekäändena 1962. aastast pärit Trade Expansion seadust, mis lubab valitsusel rahvuslikul julgeolekuvajadusel impordi piiramist. Norraga sama tähelepaneku tegi ka Jaapan.

Reitinguagentuur Moody's teatas, et suurim risk lasub Kanadal ja Bahreinil, kui nad satuvad Trumpi haardesse.

Loe veel

Austraalia valitsus teatas, et neil pole sõnu, kuna nad ei tea, kas Austraalia saab tariifivabastuse.

Lõuna-Korea, Hiina ja Jaapani metallisulatajate aktsiad on täna eile hilisõhtul USAst tulnud uudise tagajärjel kukkumas.

Australia & New Zealand Banking Group teatas täna, et USA tollitariifide tõstmine ähvardab vallale päästa täieulatusliku kaubandussõja, mis lööb üleilmset majanduskasvu ja antud sektorit.