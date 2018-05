Trump annab liitlastele tollimaksudega veel viimast korda veidi hingamisruumi

USA president Donald Trump annab liitlastele terase ning alumiiniumitollidega veidi hingamisruumi. Euroopa Liit, Kanada ja Mehhiko saavad 25-protsendiliselt terase ning 10-protsendiliselt alumiiniumi tollimaksult „viimase“ 30-päevase ajapikenduse, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Kanada ja Mehhiko peavad Trumpi administratsiooniga läbirääkimisi Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe uuenduste üle. Euroopa Liit on samuti läbirääkimisi pidanud, kuid lahendus näib olevat veel üsna kaugel, märgib majandusleht.

USA on majanduslehe allikate sõnul jõudnud kokkuleppele Argentiina, Austraalia, ja Brasiiliaga ning need sõlmitakse järgmise 30 päeva jooksul. Samas on kokkulepete detailid veel ebaselged.

USA on survestanud riike kvootidega nõustuma, mis aga vähendaks nende eksporti USA turule.