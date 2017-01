Saksa autotootjate BMW, Volkswageni ja Daimleri aktsiad langesid pärast seda, kui presidendiametisse astuv Donald Trump hoiatas, et Mehhikos toodetud autode eest tuleb USA-sse eksportides tasuda 35-protsendilist maksu, vahendab rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Frankfurdis langesid BMW aktsiad selle peale 1,4 protsenti, Volkswageni aktsiad kaks protsenti ja Mercedes-Benzi omaniku Daimleri aktsiad 1,8 protsenti.

Saksamaa majandusminister Sigmar Gabriel ütles, et Saksa autotootjate karistamise asemel peaks USA ehitama paremaid ja nõutavamaid autosid.

BMW-l ja Mercedes-Benzil on juba USA-s suured tehased, kus nad ehitavad maastureid Aasia ja Euroopa turgudele eksportimiseks. Mõlemal ettevõttel ja ka Volkswagenil on aga tehased ka Mehhikos, kus tööjõukulud on palju madalamad.

Eelmisel aastal hakkas BMW ehitama tehast San Luis Potosis, kus kavatseb alates 2019. aastast toota 150 000 3. seeria sõidukit aastas.

BMW kinnitas, et ei kavatse enda plaane muuta. "Tootmine on suunatud maailmaturule. Seega Mehhiko tehas täiendab Saksamaa ja Hiina tootmistehaseid," selgitas ettevõte.