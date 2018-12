Trump kaalub USA keskpanga juhi vallandamist

Trumpi nõuandjad pole veendunud, et president Powelli vastu tõsiseid samme ette võtab ning loodavad, et tema viha pühadega lahtub. Mõned nõunikud on presidenti hoiatanud, et Powelli vallandamine oleks katastroofiliste tagajärgedega samm.

Powelli vallandamise katsel oleks tõenäoliselt finantsturgudel tõsised tagajärjed, sest investoritel kaoks usk keskpanga võimesse ilma poliitilise sekkumiseta majandust kontrollida ja sõltumatuid otsuseid langetada.

Samas kinnitavad kaks teemaga kursis allikat, et Trump on viimaste päevade jooksul korduvalt Powelli vallandamise jutuks võtnud.