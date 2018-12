Trump kasutas taas võimalust pilgata Prantsuse presidenti kütuseprotestide pärast

„Mul on heameel, et mu sõber @EmmanuelMacron ja Pariisi protestijad on jõudnud samale lahendusele, kuhu mina jõudsin kaks aastat tagasi,” torkas Trump on värskes Twitteri postituses, vahendab Reuters.

I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018

Ühtlasi märkis Trump, et Pariisi kokkulepe on oma olemuselt „paratamatult vigane”, kuna see tõstab energiahindasid riikide jaoks, kes on otsustanud olla vastutustundlikumad, samal ajal vabastades vastutust „maailma kõige suuremad saastajad”. Sellega viitas USA president üleilmsele kliimakokkuleppele, mis koostati 2015. aasta lõpus Pariisile.

Selle nädala alguses teatas Prantsuse peaminister Edouard Philippe, et valitsus on otsustanud plaanitud kütuseaktsiisi tõusu vähemalt kuueks kuuks edasi lükata. Põhjuseks on üleriiklikud plaanivastased protestid, mis on osalt vägivaldseks kätte ära läinud. See samm tähendab esimest tõsist sõnadest taganemist president Macroni 18 kuud ametis olnud administratsiooni jaoks.