Trump kavatseb Hiinat suure trahviga karistada

USA president Donald Trump ütles intervjuus Reutersile, et kaalub Hiina "trahvimist" karistuseks intellektuaalomandi varastamise eest.

Trump ja tema majandusnõunik Gary Cohn sõnasid, et Hiina on sundinud USA firmasid oma intellektuaalomandit Hiina paigutama, saamaks luba seal äri teha. See on võimaldanud hiinlastel kaitstud informatsiooni varastada.

"Meil on kavandamisel väga suur trahv, mis avalikustatakse peagi," teatas Trump.

Trump küll ei täpsustanud, milline trahv täpselt välja näeks, aga 1974. aastast pärinev seadus annab presidendile võimaluse Hiinat tariifide ja teiste kaubanduspiirangutega karistada.

Trump hoiatas, et karistus saab olema õige kopsakas. "Me räägime numbritest, mida te endale ette kujutanudki pole," märkis ta.

USA ettevõtted kurdavad, et on hiinlaste tööstusspionaaži tõttu kaotanud sadu miljardeid dollareid ja miljoneid töökohti.

Trump sõnas, et avaldab oma plaanid 30. jaanuaril peetavas "Olukorrast riigis" kõnes.