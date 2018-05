Trump kehtestas Euroopa Liidu terasele ja alumiiniumile imporditariifid, euroliit annab vastulöögi

USA president Donald Trump kehtestas täna terase ja alumiiniumi imporditariifid oma kolmele suurimale kaubanduspartnerile: Euroopa Liidule, Kanadale ja Mehhikole. Euroliit vastust võlgu ei jää.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ning kaubandusvolinik Cecilia Malmström teatasid, et Euroopa Komisjon alustab kohe protsessi vastutariifide kehtestamiseks USA-le.

"See otsus teeb mu murelikuks. Euroopa Liit usub, et need USA ühepoolsed tariifid on põhjendamatud ning vastuolus Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega. See on stiilipuhas protektsionism," ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, märkides, et Euroopa Liit ei ole süüdi maailma terasesektori ülevõimsuses ning proovis USA kui partneriga koostööd teha.

"USA ei jäta meile muud valikut kui minna edasi WTO vaidluste lahendamise asjaga ning kehtestada tariifid mitmetele USA importkaupadele. Kaitseme Liidu huvisid vastavalt rahvusvahelisele kaubandusseadusele," lisas ta.

Keskööst hakkavad USAs kehtima 25-protsendine tariif imporditud terasele ja 10-protsendine tariif alumiiniumile.

Märtsis kiitis Ühendriikide president Donald Trump heaks 25-protsendilise imporditariifi terasele ja 10-protsendilise alumiiniumile, tehes ajutise erandi mõnedele USA liitlastele, nende seas Mehhiko, Kanada ja Euroopa Liit.