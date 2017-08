Trump kehtestas hüperinflatsioonis Venezuelale sanktsioonid

Niigi suurtes raskustes Venezuela peab nüüd hakkama saama uue löögiga - USA president Donald Trump allkirjastas riigi vastu suunatud sanktsioonide paketi, kirjutab Reuters.

Sanktsioonid keelavad USA pankadel Venezuela valitsusele laenu anda, samuti ei tohi enam riigilt naftat osta. Eesmärk on keerata riigi diktaatori Nicolas Maduro rahakraanid kinni. Maduro on riiki juhtinud 2013. aastas, enne seda oli ta Hugo Chavezi valitsuse välisminister ja lühikest aega ka riigi asepresident.

Maduro on korduvalt USAd süüdistanud majandussõja pidamises. Mees teatas, et uued sanktsioonid on katse Venezuelat pankrotti ajada.

"Nende rünnakud meie riigi pihta on hullumeelsed. Meie rahva pingutused ajavad need nurja ja Venezuela saab tugevamaks, vabamaks ja iseseisvamaks," teatas Maduro.

Venezuela olukord on väga halb. Miljonid kannatavad toidu ja ravimite puuduse käes. Samuti laastab riigi majandust hüperinflatsioon. Nafta eksport annab ligi 95% protsenti riigi kõikidest ekspordituludest.

Venemaa ulatab abikäe

Vähemalt kahel korral on Venezuela valitsus võlausaldajatele maksmiseks kasutanud omakorda Venemaalt laenatud raha. Analüütikute hinnangul aitab venelaste ning hiinlaste rahasüstide kasutamine riigil vähemalt sel aastal pankrotti vältida. Edasine on juba palju ebaselgem.

Praegu on Venezuelal umbes 2 miljardit dollarit likviidset raha, mille eest peab tasuma nii 1,3 miljardi eest võlgu kui ka importima toitu ja ravimeid.