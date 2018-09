Trump kehtestas tollitariifid 200 miljardi dollari väärtuses Hiina impordile

Trump hoiatas lisaks eile tehtud avalduses, et kui Hiina astub USA farmerite või tööstuse vastu vastusamme, lastakse kohe käiku kolmas faas, mis tähendab tollitariife veel 267 miljardi dollari väärtuses impordile, vahendab Reuters.

Hiina vaatab USA otsuse valguses üle oma plaani saata delegatsioon Washingtoni uutele läbirääkimistele, teatas väljaanne South China Morning Post täna, viidates valitsuse allikale Pekingis. See tähendab maailma kahe suurima majanduse vahelise pikaajalise kaubandussõja ohu kasvu, mis võib anda löögi ülemaailmsele majanduskasvule.

Tollimaksu võtmine kauaoodatud kaupade nimekirja pealt algab 24. septembril, kuid tariif tõuseb aasta lõpuks 25 protsendile. See annab USA ettevõtetele veidi aega oma tarneahelate teistele riikidele ümber suunamiseks.

Seni on USA kehtestanud tollitariifid 50 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele, et avaldada Pekingile survet kaubandus-, tehnoloogiate ülekandmise ja kõrgtehnoloogilise tööstuse subsideerimise poliitika muutmiseks. Hiina on vastanud samaga.

Asepeaminister Liu He kutsub täna Pekingis kokku nõupidamise, kus arutatakse Hiina valitsuse vastust, teatas Bloomberg.

Hiina on lubanud USA uutele tariifidele vastata ning riiklik ajakirjandus nõuab agressiivset vasturünnakut.

USA rahandusminister Steven Mnuchin kutsus Hiina tippametnikke eelmisel nädalal läbirääkimistele, kuid seni ei ole midagi kavva võetud.

„Me oleme öelnud väga selgelt, millist tüüpi muudatusi tuleb teha, ja me oleme andnud Hiinale kõik võimalused kohelda meid ausalt,” ütles Trump oma avalduses. „Aga seni ei ole Hiina olnud valmis oma teguviise muutma.”