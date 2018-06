Trump kiskus ikka tüli üles: Justin Trudeau on nõrk ja ebaaus, tviitis ta

Sellelt pildilt on ilmselt kõige paremini näha G7 kohtumisel valitsenud õhkkonda.

USA president Donald Trump taganes juhtivate tööstusriikide rühmituse G7 kohtumisel kokku lepitust, süüdistades öösel Twitteris Kanada peaminister Justin Trudeaud ebaaususes.

G7 tänavune tippkohtumine algas suurte erimeelsustega USA ja teiste maailma juhtivate tööstusriikide vahel.

Tülijalal oldi ennekõike kaubandusteemade pärast seoses USA otsusega kehtestada oma lähedasematele liitlastele tollitariifid terase ja alumiiniumi importimisel, ähvardades sellega valla päästa globaalse kaubandussõja.

Üle kivide ja kändude suudeti siiski lõpuks tippkohtumisel leppida kokku traditsioonilises ühisavalduses.

Kohtumiselt tavatult vara lahkunud USA president Donald Trump võttis aga öösel oma allkirja avaldusel tagasi, süüdistades Kanada peaminister Justin Trudeaud ebaausates võttes.

Pärast Trumpi lahkumist toimunud presskonverentsil sõnas Trudeau, et kavatseb ilma mingi kahtluseta astuda vastusamme USA kehtestatud alumiiniumitollidele. „Kanadalased on leebed ja lahked, ent me ei lase ennast togida,“ rõhutas ta.

Öösel luges seda ka USA president Donald Trump, kes haaras kohe Twitteri järele kirjutas sinna järgmist: „Võttes arvesse Justini valeväiteid pressikonverentsil ja asjaolu, et Kanada maksustab meie põldureid, töölisi ja ettevõtteid massiivsete tollitariifidega, olen andnud käsu ühiskommünikeed mitte allkirjastada“.