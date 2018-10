Trump leidis juba börsikukkumise „süüdlase“

Trump süüdistas börsilanguses USA keskpanga laiskust.

„Föderaalreserv on läinud hulluks,“ ütles Trump eile Pennsylvanias valimisüritusel. „Ma arvan, et keskpank teeb vea. Rahapoliitika on liiga karm.“

Reedel kukkus Dow tööstuskeskmine enam kui 800 punkti, mis on punktides languse poolest suurim kukkumine alates 8. veebruarist, kui indeks kaotas päevaga 1000 punkti.

Trump on korduvalt mõista andnud, et börs on majanduse baromeeter.

„USA majanduse tulevik ja fundamentaalnäitajad on jäänud tugevaks,“ tetatas Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders. „President Trumpi majanduspoliitika on ajaloolise edu põhjuseks. Need on loonud tugeva baasi kasvu jätkumiseks.“

Trump on korduvalt keskpanka kritiseerinud. Ka juba varem sel nädalal. Presidendi arvates on inflatsioon juba kontrolli all.

„Mulle meeldivad madalad intressitasemed,“ märkis Trump. „Keskpank teeb mida on nende arvates vajalik, kuid mulle ei meeldi nende tegevus.“