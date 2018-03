Trump liigub terase- ja alumiiniumitollidega edasi, erandi lubas ta teha Kanadale ja Mehhikole

USA president Donald Trump liikus eile edasi imporditollide kehtestamisega terasele ja alumiiniumile, kuid tegi erandi Kanadale ja Mehhikole ning pakkus võimalust erandiks ka teistele liitlastele, taganedes varasemast „eranditeta”-seisukohast.

Nimetades USA turu terase ja alumiiniumiga üleujutamist „rünnakuks meie riigi vastu” ütles Trump Valge Maja teadaandes, et parim tulemus oleks see, kui ettevõtted tooksid oma tootmise USA-sse. Trump väitis, et kodumaine metallitootmine on elutähtis rahvusliku julgeoleku jaoks, vahendab Reuters.

„Kui te ei taha maksta maksu, tooge oma tehas USA-sse,” lisas Trump terase- ja alumiiniumitöölistest ümbritsetuna.

Plaan, mis peaks teoks saama 15 päeva pärast, on tekitanud vastuseisu ärimaailma liidrite ja Trumpi enda vabariikliku partei väljapaistvate liikmete hulgas, kes kardavad, et tollid kutsuvad esile teiste riikide vastusammud ja kahjustavad USA majandust.

Sammu kiitsid mõned demokraadid.

Nii terase kui ka alumiiniumi suurim tarnija USA-sse, Kanada tervitas uudist, et ei pea kohe tolle maksma hakkama, kuid lubas jätkata Washingtonile surve avaldamist, kuni tollide oht kaob. Trump pakkus terase- ja alumiiniumitollidest vabastust riikidele, mis „kohtlevad meid kaubanduse asjus õiglaselt”, mis tähendab Kanada ja Mehhiko survestamist järeleandmistele läbirääkimistel Põhja-Ameerika vabakaubanduskokkuleppe (NAFTA) üle.

Mehhiko majandusminister Ildefonso Guajardo ütles, et NAFTA läbirääkimised on Trumpi tollide kehtestamise tegevusest sõltumatud ega tohiks olla välise surve all.

Hiina kaubandusministeerium teatas täna, et on tollidele resoluutselt vastu ning need mõjutavad tõsiselt rahvusvahelise kaubavahetuse normaalset korda.

Üks Trumpi administratsiooni ametnik ütles, et teised riigid võivad taotleda läbirääkimisi USA kaubandusesindaja Robert Lighthizeriga, et leida „alternatiivseid viise” ohu vähendamiseks USA rahvuslikule julgeolekule, mida nende terase- ja alumiiniumieksport USA-sse endast kujutab.

„EL on USA lähedane liitlane ja me oleme jätkuvalt arvamusel, et EL tuleks nendest meetmetest välja jätta. Ma otsin selles küsimuses rohkem selgust lähipäevil,” ütles Euroopa Liidu kaubandusvolinik Cecilia Malmström.

USA terast ja alumiiniumi tarbiv tööstus kritiseeris tolle teravalt, sest need tekitavad kahju suuremate kulutuste näol.

„USA muutub kõrgete terasehindade saareks, mille tulemusena meie kliendid lihtsalt otsivad meie tooteid meie välismaa konkurentidelt ja impordivad need tollivabalt Ühendriikidesse,” öeldakse metalli töötleva tööstuse esindajate ühisavalduses.

USA mitmed suured kaubanduspartnerid on teatanud, et võivad tollidele vastata otseste vastumeetmetega.

Euroopa Liit võib kehtestada tollid näiteks USA apelsinidele, tubakale ja viskile. Mainitud on ka Harley-Davidsoni mootorrattaid, mis võtab sihikule USA esindajatekoja vabariiklasest spiikri Paul Ryani koduosariigi Wisconsini.