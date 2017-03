Trump maksis 2005. aastal maksudena riigile 38 miljonit dollarit

USA president Donald Trump maksis 2005. aastal föderaalmaksudeks 38 miljonit dollarit 153 miljoni dollari suuruse sissetuleku pealt ning deklareeris 105 miljoni dollari suuruse kahjumi, selgub tema maksutagastuse koopiast, mille avaldas teisipäeva õhtul telekanal MSNBC.

Trumpi tegelik maksumäär oli 24 protsenti ning ta säästis kahjumi deklareerimisega miljoneid dollareid lisamaksudena, selgub dokumendist, mille kaks esimest lehekülge sai oma valdusse Pulitzeri preemiaga auhinnatud ajakirjanik David Cay Johnston ja mida tutvustati esimest korda saates „Rachel Maddow Show“, vahendab Washington Post.

Maksutagastus näitab, et Trump maksis tulumaksuks 36,5 miljonit dollarit, millest umbes 31 miljonit oli „alternatiivse miinimummaksu“ vormis. See on mõeldud maksusumma vähendamiseks deklareerijate puhul, kellel on suur kahjum. Veel maksis Trump umbes 1,5 miljonit dollarit meditsiini- ja sotsiaalkindlustusmakse.

Dokument võimaldab heita haruldase pilgu Trumpi isiklikesse rahaasjadesse, võttes arvesse, et ta on keeldunud oma maksutagastusi avalikustamast. Valge Maja tegi avalduse, milles kurjustati MSNBC-ga dokumendi avaldamise pärast ja nimetati seda „täiesti ebaseaduslikuks“. Samas kinnitati avalduses maksutagastuses esitatud numbreid ja kaitsti Trumpi.

Avaldatud leheküljed ei näita üksikasjalikult Trumpi finantssidemeid, kuid need näivad lükkavat ümber mõnede demokraatide teooria, et Trump vältis pika perioodi jooksul föderaalse tulumaksu maksmist.

„Võib-olla ta ei taha, et Ameerika rahvas – kõik teie, kes te täna õhtul vaatate – teaks, et ta ei ole föderaalmaksudeks midagi maksnud,“ ütles demokraatide presidendikandidaat Hillary Clinton valimisdebatil. „See teeb mu nutikaks,“ vastas Trump selle peale.

Trump on korduvalt keeldunud oma tulumaksutagastusi avaldamast, rikkudes sellega presidendikandidaatide 40-aastast traditsiooni. Ta on väitnud, et teda on auditeeritud ning tema advokaadid on andnud talle nõu tagastusi mitte avaldada.

Valge Maja süüdistas MSNBC-d dokumendi ebaseaduslikus avaldamises: „Teate, te olete meeleheitel reitingute pärast, kui olete valmis rikkuma seadust, et upitada lugu kahest leheküljest maksutagastustest üle kümnendi tagasi.“ Avalduses öeldakse, et Trump, kui üks edukamaid ärimehi maailmas, ei maksnud makse rohkem, kui seadusega nõutakse.

„Hr Trump maksis 38 miljonit dollarit isegi pärast ulatuslikke kulutusi ehitustegevuseks enam kui 150 miljoni dollari suuruselt sissetulekult ning maksis ka kümneid miljoneid dollareid teisi makse, nagu müügimaks ja aktsiisid ja tööjõumaksud, ning see ebaseaduslikult avaldatud tagastus lihtsalt tõestab seda. Vaatamata sellele märkimisväärsele sissetulekunumbrile ja makstud maksudele on täiesti ebaseaduslik varastada ja avaldada maksutagastusi. Ebaaus meedia võib jätkata oma agenda selle osaga, samas kui president keskendub enda omale, mis sisaldab maksureformi, mis on kasulik kõigile ameeriklastele,“ teatas Valge Maja.