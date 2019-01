Trump nimetas aktsiaturgude kukkumisi väikeseks tõrkeks

Trump, kes on varasemalt korduvalt Twitteris ülistanud aktsiturgude tõuse, ütles, et föderaalreserv peaks aitama hoida turge stabiilsena, kirjutab Reuters.

„Meil oli eelmisel kuul aktsiturul väike tõrge," lausus Trump ajakirjanikele ja lisas, et alates 2016. aasta lõpust ehk kui ta ametisse valiti on turgudel toimunud kasv. „Ja see läheb uuesti üles, kui oleme lahendanud kaubandusega seotud probleemid ja kui paar asja veel juhtub."

„Me vajame veidi abi Fedilt (föderaalreservilt - toim) ... aga kõik saab korda. Kaubanduslepped hakkavad mõju avaldama," lisas ta.

2018. aasta lõpus kritiseeris Trump korduvalt föderaalreservi intressimäärade tõstmise eest ja nimetas seda ainsaks probleemiks USA majanduses.

USA aktsiaturgude jaoks oli 2018 viimase kümnendi halvim aasta.