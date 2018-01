Trump on Kanada suhtes kannatust kaotamas

USA võib NAFTA vabakaubandusleppest välja astuda, kui Mehhiko ja Kanada ei paku teisipäeval algavatel läbirääkimistel välja reaalseid lahendusi, kirjutab Bloomberg kahele anonüümsele allikale tuginedes. Eriti ärritab Trumpi administratsiooni läbirääkijaid Kanada, kes tahab kaubanduse asemele soolisest võrdõiguslikkusest rääkida.

Kanada peaministri Justin Trudeau ajab nn "progressiivset" kaubanduspoliitikat, kus võtmesõnadeks looduskaitse ja soolise võrdõiguslikkuse küsimused. Liberaalina tahab Trudeau ka oma valijatele näidata, et suudab Trumpile vastu seista.

Novembris oli USA pool läbirääkimistel pehmelt öeldes üllatunud, kui kanadalased asusid neile autode impordi teemal loengut pidama. USA tahab nimelt, et Kanadas-Mehhikos kokku pandud autod, mis pärast USAsse eksporditakse, sisaldaks teatud protsendi USAs endas tehtud osi. Vastasel juhul ähvardab Trumpi administratsioon autodele maksu peale panna, mis läheks vabakaubanduse mõttega täiesti vastuollu.

Trump on aastaid NAFTA vastu sõna võtnud, viimati tviitis ta, et lepe on "halb nali". Just NAFTAt näeb ta põhjusena, miks USAl on Mehhikoga 63 miljardi dollariline kaubanduspuudujääk. Mehhikos on USA meelest ka tehislikult madalad palgad, mis võimaldab neil odavamalt toota.