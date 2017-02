Donald Trumpi USA presidendiks vannutamise tseremooniast saadik pole ükski valuuta Mehhiko peesole vastu saanud, kuid investorid usuvad, et Mehhoko valuuta ja muu vara paremad päevad on sel aastal veel alles tulekul.

Ameerikat valimiskampaanias suureks teha lubanud Trump on seda teinud hoopis Mehhiko valuutaga, kirjutas Reuters. USA valimiste päeval 8. novembril kukkus peeso kurss dollari suhtes kuristikku, sest Trump ähvardas tühistada Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe NAFTA, ehitada Mehhiko piirile müüri ning kehtestada tollimaksu lõunanaabri kaupadele.

Pikapeale on investorid aga taibanud, et Trump lärmab rohkem kui ära teeb ning et Mehhiko valuuta kurssi on sisse arvestatud palju rohkem allapoole kukkumise riski kui asi väärt. USA valimistepäevast saadik on peeso kallinenud 38,5% ning jaanuari lõpust, Trumpi ametisseastumisest saadik 8%, mis teeb peesost maailma sel ajavahemikul enim tõusnud valuuta.

"Me oleme mulluse lühikese positsiooni nüüdseks ümber vahetanud pika vastu, sest usume, et palju halbu uudiseid on juba hinnas sees," ütles Reutersile Jim Barrineau, Schrodersi arenevate turgude portfellijuht. "Vahetuskurss on tõeliselt odav võrreldes ajalooliste tasemetega ning praegu on võlakirjade tootlustasemed väga konkurentsivõimelised teiste arenevate turgude võlakirjadega võrreldes."

"Saades teada 20 protsendisest impordimaksust kui läbirääkimiste algtasemest, tõmbas turg sügavalt hinge, sest see oleks võinud olla palju kõrgemal, 30 kuni 35 protsenti," ütles agentuurile Morgan Stanley arenevate turgude strateegiajuht Gordian Kemen. Tema sõnul oli investoritele samuti kergendus, et Trump ei kuulutanud NAFTA-t ühepoolselt kohe kehtetuks.

Siiski on enamik analüütikuid Reutersi sõnul seisukohal, et võib veel tulla Trumpi -üllatusi ning seetõttu ei ole peeso tõus tagasi n-ö õigele tasemele ehk hoopiski mitte sirgjooneline.