Trump pani naftahinna kukkuma

Londonis langes brenti naftasordi hind 2,8 protsenti, 68,15 dollarini barrelist. USAs langes nafta hind 1,55 dollari võrra 58.38 dollarile.

Nafta hinnad nii Ühendriikides kui Ühendkuningriigis on oktoobri alguse nelja aasta tipust kukkunud enamkui 20 protsenti.

„Turuvaade on üha enam selline, et turule tuleb liiga palju naftat,“ märkis Reutersile Šveitsi panga Julius Baeri makro- ja tooraineanalüüsi juht Norbert Rücker Reutersile. „Riskifondid ja muud spekulandid on kiiresti naftahinna tõusupanused asendanud langusnägemusega.“

Saudi Araabia on alarmeerituna jälginud kuidas naftapakkumine on hakanud ületama tarbimist, kartes 2014. aasta naftahinna krahhi kordumist.

Saudi Araabia naftaminister Khalid al-Falih lausus esmaspäeval, et OPEC nõustus, et tuleval aastal on vaja ülepakkumise vältimiseks vähendada naftapakkumist vähendada umbes miljoni barreli võrra ööpäevas. Seda võrreldes oktoobrikuise naftatoodanguga.

Kuis Trump väljendas end selgelt, et ta tahab naftahinna langust.

„Loodetavasti Saudi Araabia ja OPEC ei kärbi naftatoodangut,“ säutsus esmaspäeval Trump Twitteris. „Pakkumisest lähetudest peaks nafta olema palju odavam!“

Nafta hinnalangus toimus esmaspäeval ja sai jätku ka täna.

„See säuts kohe kindlasti ei aidanud naftahinda,“ ütles ING toorainestrateeg Warren Patterson.