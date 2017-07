Trump polegi elitarist? Valge Maja kommunikatsioonijuht toob huvitava põhjenduse

Valge Maja uus kommunikatsioonijuht Anthony Scaramucci tõi huvitava põhjenduse, miks USA president Donald Trump ei ole elitarist.

Miljardäriks olemine ei tähenda automaatselt elitarismi. Scaramucci astus mõttevahetusse ajakirjanikuga, öeldes, et Trump ei ole elitaritst, kirjutab MarketWatch.

„Kuidas oleks juustuburgeriga? Aga pitsaga,“ küsis Scaramucci. „Trump sööb mõlemat.“ Selle peale ütles reporter Emily Maitlis, et kõik söövad ju juustuburgereid ja pitsat.

„Ta teab, kuidas juhtida elitaristliku maailma, kuid ta tunneb uskumatut empaatiat keskklassis ja madalamas keskklassis kannatavate inimeste suhtes,“ ütles Scaramucci.

70 miljardi dollarilise varandusega investor Warren Buffett on kaugelt rikkam kui Donald Trump, kuid ta ei käitu nagu rikas. Sama käib paljude superrikaste ameeriklaste kohta.

Hiljutises filmis Warren Buffetiks saamine näitas, et Barkshire Hathaway juht sööb iga hommik McDonald'sis. Igal hommikul küsib ta naiselt, et kas ta võib kulutada hommikusöögile 2,61, 2,95 või 3,17 dollarit.

„Kui ma ei tunne end väga rikkana, siis ma võin minna 2,61 dollari kulutamise peale,“ rääkis ta filmis. Ehkki Buffett on saanud rikkamaks, elab ta ikka 1958. aastal veidi enam kui 30 000 dollari eest ostetud viie magamistoaga majas Omahas.

Buffett pole kaugeltki mingi erand rikaste inimeste seas.

„Rikkad inimesed ei saanud rikkaks kulutades kogu raha,“ ütles analüütik Pam Danziger, kes asutas rikaste inimeste uurimise firma Unity Marketing.

Kuna paljud on ise varanduse teeninud, siis enne rikkaks saamise säästlikud eluviisid on säilinud ka rikkaks saades.

Teised kardavad, et rikkus ei ole igavene, seetõttu ei tasu raha ära kulutada.

Kuigi paljud ameeriklased armastavad BMWd, sõidavad paljud rikkad tagasihoidlikumate autodega. 2016. aastal avaldatud Edmundsi autoturuuringu tulemustest selgub, et aastas vähemalt 250 000 dolalri teenijate esimene autoeelistus on Ford F, millele järgnevad Jeep Grand Cherokee ja Jeep Wrangler. Alles seejärel tulevad Lexus RX ja BMW X5.

Iga kolmas vähemalt viie miljoni dollarise varandusega inimene eelistas ostelda Walmartis, selgus Millionaire Corneri poolt 2014. aastal tehtud 1200 rikka inimese küsitlusest. Ligi pooled eelsitavad ostukohana Costco't ja 40% Targetit.

Odavate kaupade poodides ehk nn. Ühe dollari poodides ostavad vähemalt 100 000 dollarilise aastasissetulekuga inimesed NPD Groupi juulikuise uuringu alusel seal igast viiest kulutatud dollarist ligi ühe dollari eest kaupu. Kui vaesed inimesed käivad seal sagedamini ostmas, siis rikkad külastavad selliseid poode kord kuus.

Miljardärist näitleja Kristen Bell ütles, et talle meeldib kuponge lõikuda ja koguda ning kasutada. Tema lemmikuks on Bed Bath and Beyound kupongid ehk soodustused. Ja ta ei ole ainus sellise harjumusega rikas. Deals.comi enam kui 8000 ostja küsitlusest selgus, et vähemalt 100 000 dollarit aastas teenijad kasutavad tõenäolisemalt sooduskuponge kui vähem teenivad inimesed.

Rikkad inimesed poel sugugi mitte kõige heldemad.

„Rikkad ei ole kõige heldemad,“ leidis Chronicle of Philantropy. „Keskklaasi inimesed kulutavad vabast sissetulekust palju suurema osa heategevusel kui rikkad.

USA maksuameti numbritest nähtub, et aastas 50 000 kuni 75 000 dollarit teenivad perekonnad annavad heategevuseks 7,6 protsenti ülejäävast sissetulekust, kuid vähemalt 100 000 dollarit teenivad pered annetavad 4,2 protsenti.