Trump ründas säutsudes taas oma lemmiksihtmärki Amazoni

USA president Donald Trump võttis täna Twitteris säutsudes taas ette ühe oma lemmiksihtmärgi – internetikaubanduse hiiu Amazon.comi, kirjutab CBS News.

Trump kaebas, et internetis müüja teeb palju kurja makse maksvatele jaemüüjatele. Linnad ja osariigid kogu USAs kannatavad – palju töökohti on kaotatud!

Trump pole seni mingit tõestust oma väidetele välja käinud. Tavapoed kannatavad väiksema müügi ja poodide sulgemise tõttu, kuna ostjad ostavad internetis, sealhulgas ka Amazonist.

Amazon laiendab jõuliselt tegevust, teatades augusti algul plaanist palgata 50 000 töötajat. Tuleva aasta keskpaigaks plaanib ettevõte palgata kokku 100 000 töötajat.

Sageli ülistab USA president ettevõtteid, kes loovad töökohti, püüdes seda näidata enda tegevuse tulemusena. Jaanuaris teatas Valge Maja, et Trump on rahul, et Amazon otsustas palgata 100 000 töötajat.