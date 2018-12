Trump ründas taas USA keskpanka

Trump säutsus esmaspäeval oma Twitteri kontol, et „meie majanduse ainus probleem on föderaalreserv (keskpank - toim)", olles rahulolematu selle otsusega tõsta intressimääru. „[USA keskpank] ei suuda turuseisu lugeda, nad ei saa aru vajalikest kaubandussõdadest või tugevast dollarist või isegi demokraatide tööseisakust piiriküsimuse tõttu. USA Föderaalreserv on nagu jõuline golfimängija, kes ei saa palli auku, sest tal puudub igasugune puudutus," märkis president.

Trumpi sõnavõtu järel pöörasid aktsiaturud langusesse. Standard & Poor's 500 aktsiaindeks kukkus esmaspäeval 2,7%, Dow Jonesi tööstusindeks aga suisa 2,9%. Langus jätkus teisipäeval Aasia turgudel. Jaapani Nikkei kukkus 5% ja langes viimase 20 kuu madalaimale tasemele. Hiina Shangai indeks vajus 0,9%. Langused toimusid ka Tais ja Taiwanis. Hongkongi, Austraalia ja Lõuna-Korea börsid olid teisipäeval jõulude tõttu suletud.

USA president kritiseeris keskpanka teisipäeval uuesti ja kordas, et föderaalreserv tõstab intressimäärasid liiga kiiresti. „Nad tõstavad intressimäärasid liiga kiiresti, sest nende arvates on majandus nii hea. Aga ma arvan, et nad saavad varsti aru, mis toimub," lausus Trump. Väidetavalt on ta isegi arutanud USA keskpanga juhi Jerome Powelli vallandamist.