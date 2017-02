USA president Donald Trump kurjustas kolmapäeval Nordstromi kaubamajade ketiga, mis otsustas lõpetada tema tütre Ivanka aksessuaaride ja rõivaste müümise.

Trump on juba traditsioone rikkunud, võttes oma kriitikaga sihikule konkreetseid ettevõtteid. Trumpi pahameelt on näiteks tunda saanud Boeing, Lockheed Martin, autotootjad ja uudisteorganisatsioonid, mis mõnikord on mõjutanud nende aktsiate hinda börsil ning on tõstatanud küsimusi, kas korporatsioonid peaksid sõjaka presidendi vastu kohtusse minema. Nimetatud juhtudel on aga Trumpi viha puudutanud riigihankeid, töökohtade USA-st välja viimist või ajakirjanduslikku sisu, mitte tema perekonna isiklikku varandust, kirjutab New York Times.

Kuus päeva pärast seda, kui Nordstrom teatas, et ei müü kehva nõudluse tõttu enam Ivanka Trumpi tooteid, kaebas president Twitteris, et Nordstrom on „kohelnud Ivankat nii ebaõiglaselt“. Kõigepealt postitas Trump säutsu oma isiklikult kontolt ning seejärel ametlikult Valge Maja kontolt.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017

Trumpi säuts tõstatas küsimusi ka selle kohta, kuidas ta võiks käsitleda arvukate teiste firmade samme, kui nende suhted Trumpi kaubamärkidega muutuvad. Suured üleriiklikud säästuketid T.J. Maxx ja Marshalls ning luksuskaupade kett Neiman Marcus on näiteks hiljuti samuti astunud samme Ivanka Trumpi toodete nähtavuse vähendamiseks.

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer ütles, et presidendi säuts ei käinud äri, vaid tema tütre vastase rünnaku kohta.

Reageerides Spiceri sõnadele kinnitas Nordstrom kolmapäeval uuesti, et võttis Ivanka Trumpi tooted müügilt halvenevate müügitulemuste tõttu. Nordstromi sõnul informeeriti Ivanka Trumpi sellest jaanuari alguses.

„Eelmise aasta jooksul ja eriti 2016. aasta viimases pooles on kaubamärgi müük pidevalt halvenenud punktini, kus ei olnud enam meie jaoks ärilises mõttes mõttekas selle liiniga praegu jätkata,“ teatas Nordstrom oma avalduses. „Meil on olnud Ivanka Trumpi meeskonnaga suurepärased suhted.“

Ivanka Trump on Nordstromi otsuse üle korduvalt pettumust väljendanud, nimetades seda poliitiliseks sammuks, ning kinnitanud, et tema kaubamärgi müük ei ole halvenenud.