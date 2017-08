Trump saatis laiali nõuandekogud, kust firmajuhid vastuseks tema reageeringule Charlottesville’i sündmustele lahkusid

USA president Donald Trump saatis kolmapäeval laiali kaks oma majandusalast nõuandekogu pärast seda, kui ettevõtete juhid neist lahkusid vastuseks valgete marurahvuslaste rünnakule Virginia osariigis Charlottesville’is.

„Selle asemel, et avaldada survet Tootmisnõukogu & Strateegia- & Poliitikafoorumi äriinimestele, teen ma mõlemale lõpu. Aitäh teile kõigile!“ kirjutas Trump Twitteris, vahendab NBC News.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017

Trump avaldas oma säutsu vaid mõni hetk hiljem, kui veel kaks firmajuhti teatas kolmapäeval oma lahkumisest Tootmisnõukogust. Strateegia- ja Poliitikafoorumi juhid teatasid, et saadavad kogu laiali, sest debatt Charlottesville’i üle on nende eesmärki segama hakanud.

„Nagu meie liikmed on eraldi viimastel päevadel väljendanud, ei ole sallimatusel, rassismil ja vägivallal selles riigis absoluutselt mitte mingit kohta ning need on vastuolus Ameerika tuumikväärtustega,“ teatas foorum oma avalduses. „Me usume, et debatt foorumis osalemise kohta on muutunud segavaks meie hea kavatsusega ja siirale soovile aidata kaasa elutähtsatele poliitilistele aruteludele selle üle, kuidas parandada tavaliste ameeriklaste elusid. President ja meie saadame foorumi sellisena laiali.“

Need arengud järgnesid sellele, kui kasvas avalikkuse surve firmajuhtidele, et nad mõistaksid Trumpi hukka pärast seda, kui ta kordas teisipäeval, et Charlottesville’i nädalavahetuse vägivallas on süüdi nii valged rassistid kui ka nende vastased.

Enamik kahe kogu liikmetest arvas, et Trumpi esmaspäevasest avaldusest, kus ta vihkamisorganisatsioonid neid nimepidi nimetades hukka mõistis, piisab, kuid nad olid raevus ja neil oli vastik, kuuldes Trumpi juttu teisipäeval, teatasid kahe firmajuhi bürood.

Teisipäeva õhtuks oli vähemalt üheksa liiget otsustanud iseseisvalt lahkuda ning nad pöördusid Strateegia- ja Poliitikafoorumi juhi ja Blackstone Groupi tegevjuhi Steve Schwarzmani poole, kes siis tegi ettepaneku foorum täielikult laiali saata.

Kolmapäeval toimus konverentskõne foorumi tosina liikme osavõtul, kus laialisaatmine ära otsustati, ja Schwarzman informeeris Valget Maja. Pärast seda säutsus Trump, et saadab laiali mõlemad nõuandekogud.