Trump soovis Putini sõbra abiga ehitada „Baltikumi Las Vegast", aga kriminaaluurimine nurjas plaani

FBI hakkas juba enne 2016. aasta valimisikampaaniat uurima Donald Trumpi kinnisvaratehinguid „endises nõukogude liidu riigis" nimelt soovis tänane USA president Lätti ehitada Baltikumi Las Vegase, kirjutab The Guardian.

2010. aastal hakkas väike grupp ärimehi, kellede seas oli ka rikas Venemaa kodanik, kes on tuntud Vladimir Putini toetaja, pidama tõsist plaani ehitamaks uhket hotelli- ja lõbustuskeskust Riiga. Partneriks oleks olnud Donald Trump. Trumpi alluvuses töötanud kõrge isik külastas linna, et vaadata võimalikke asukohti. Siis sekkus loosse Läti valitsuse korruptsioonivastane büroo ja nad hakkasid küsima küsimusi.

Trumpi ja ärimeeste plaanidele pani lõpliku piduri see, kui Läti võimud hakkasid uurima kahe ärimehe tegemisi ühe suure kriminaalmenetluse raames. FBI uuris omakorda Trumpi seotust Läti ametivendade palvel. Asjasse segatud inimesed ütlevad, et uurimine ei olnud siiski see, mis sai plaanidele takistuseks.

Siiski võib öelda, et Trump hakkas Venemaa suunal tegutsema juba varem kui enne teada oli. Praegu käib USAs uurimine Trumpi teiste Venemaa-seoste osas.