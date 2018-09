Trump soovitas soojalt Apple'il tooteid USAs teha, et vältida Hiinale kehtestatavaid tariife

"Apple'i hinnad võivad tõusta märkimisväärsete tariifide tõttu, mida me plaanime Hiina impordile kehtestada. Küll aga on firmal lihtne võimalus maksta NULL maksu - tehke oma tooted USAs. Hakake kohe uusi tehaseid ehitama. Põnev!," tviitis Trump.

Apple on öelnud, et Hiinale kehtestatavad tariifid võivad viia hinna üles "suurel hulgal" toodetest, ka näiteks nutikelladel. Küll aga ei ole nad ise maininud oma populaarsemaid tooteid iPhone'e. "Tariifide raskuskese langeb pigem USAle kui Hiinale," hoiatas Apple reedel saadetud kirjas kaubandusametnikele.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2018