USA president Donald Trump tahab laiali lammutada tema nimele kuuluva heategevusorganisatsiooni Trump Foundationi.

"Organisatsioon on teinud väga palju head aastate jooksul ning annetanud miljoneid dollareid erinevate ühiskonnagruppide toetuses. Seal hulgas oleme toetanud veterane, politseinikke ja lapsi. Kuid selleks, et vältida huvidekonflikti minu presidendirolli tõttu, olen otsustanud jätkata oma filatroopilisi tegevusi teisel viisil," ütles Trump.

Trump Foundation on saanud palju kriitikat, peale seda kui juhatus tunnistas USA maksuametile, et on rikkunud seadust ning jaganud põhjendamatult raha organisatsiooniga seotud nimestele, kirjutas CNN. Samuti on väidetud, et Donald Trump kasutas organisatsiooni raha oma õiguskulude katteks.

Hetkel on heategevusorganisatsioon New Yorgi osariigis uurimise all. 2015. aasta majandusaruande kohaselt on Trump Foundationi väärtus 1 115 991 dollarit.