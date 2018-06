Trump toetab Põhja-Koreas McDonald’si avamise mõtet

USA president Donalt Trump toetab Põhja-Koreas esimese kiirtoidukoha McDonald’s avamise mõtet, kirjutab Axios.

Endise Politico ajakirjaniku Michael Alleni, Wall Street Journali ning The Washington Posti ajakirjaniku Jim VandeHei ning Politico ärijuhi Roy Schwartzi asutatud väljaanne kirjutab visiidi ettevalmistamisega seotud allikate sõnadele tuginedes, et Trumpi eesmärk on Kim Jong-unile selgitada, kuivõrd palju rikkam oleks tema ning riigi elanikud, kui nad USAga koostööd teeksid.

Trumpile meeldib väga idee, et ikoonilised USA ärid, näiteks McDonald’s, oleks lõpuks ka Põhja-Koreas esindatud.

Varem on telekanal NBC teatanud, et Kim Jong-un kaalub võimalust frantsiisi alusel Pyongyangi üks USA kiirtoidukett lubada. Milline kaubamärk Põhja-Koreas võiks tegutsema hakata, ei täpsustatud.