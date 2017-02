USA presidendi Donald Trump ei ela enam Manhattanil asuvas Trump Toweris, kuid see ei tähenda, et sealsed elanikud oleks tema uuest ametist puutumata. Kaugel sellest. Majas elamine on turvameetmete tõttu muutunud tüütuks, kirjutab Celebrity Networth.

Ülim turvalisus on elanikele muidugi selles mõttes hea, et hoiab majast eemale kahtlased tegelased. Kuid see toob elanikele kaasa ka parajalt ebameeldivusi. Nii ongi üks magusana tunduv 35. korrusel asuv 5250-dollarilise rendihinnaga korter seisnud tühjana juba eelmise aasta juunikuust. Kuna Manhattanil on konkurents kõva ja korter on pikalt seisnud, siis on selle hinda langetatud lausa 30%. Ikka ei ole see turult läinud.

Eemale peletajaks võivad täna olla ka kõrged turvanõud. Igasugu külalisi ning kullereid on raske kui mitte võimatu majja sisse lasta.

„See on luksushoone ning kui sulle tuleb järgi autojuht ning väljas sajab paduvihma, siis on see ebameeldiv (nimelt on hoone läheduses turvakontrolli alad)," ütles üks kinnisvaraspetsialist Bloombergile.

Elanikke endid küsitletakse vestibüülis pidevalt ja nad peavad leppima ka koti läbiotsimisega. Hoone lähedal viiakse läbi ka Trumpi vastaseid proteste ning nüüd hakkab selguma, miks Trump Tower ei olegi enam nii populaarne paik.

Galeriis on toodud üks korter Trump Toweris, millest väidetavalt oli kunagi huvitatud jalgpallur Cristiano Ronaldo.