Trump võib olla kullale kahe teraga mõõk

Kulda võib Donald Trumpi presidendiks olek lüüa kahel moel.

Kuigi kuld võib kallineda kui investorid otsivad kullast kindlust, võib kulla hind ka odavneda, kui majanduskasvu ootused valmistavad pettumuse ja see alandab inflatsiooniriski, ütles San Franciscos asuva riskifondi juht Michael Cuggino Bloombergile.

Kuld kallines kuna Trump nõudis veebruaris FBI direktoril James Comey't, et see lõpetaks endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni uurimise ja seda, et president võib olla tahtmatult andnud vene ametiisikutele tundliku luureinfot. Trump vallandas Comey 9. mail. Finantsturgudel levib kartus, et Trumpi administratsioon ei ole võimeline viima ellu majandusreforme. Aktsiaralli taltus ja dollar liigub madalaima taseme kandis alates novembrist.

„Kui ebasobiva käitumise kohta ilmnevad tugevad tõendid, võib see tähendada mitmete Trumpi agendas olevate plaanide ajastuse ohtu sattumist. Välistada ei saa ka nende plaanide tühistamisi,“ ütles 54-aastane Permanent Portfolio fondijuht Cuggino. „Aeg jookseb. Vabariiklaste enamus iseäranis senatis ei ole suur ning vahevalimised on vähem kui 18 kuu pärast,“ lausus ta.

Loe veel

Neljapäeval kerkis kulla hind enam kui kahe nädala kõrgeimale tasemele, käies ära 1265,08 dollaril. Esmaspäeval langes kulla hind 0,2 protsenti, 1253 dollarile untsist.

Pikemas perspektiivis suhtub Cuggino kulda positiivselt. „Kui intressitase jätkab vaikset tõusu ja raha käibekiirust kontrollitakse ja toimub majanduskasv ja järkjärgult kerkis inflatsioon, siis ma eeldan kulla tõusu jätkumist.“

Euroopa kubiseb riskidest. Prantsusmaal tulevad parlamendivalimised, Sakasmaal toimub sama septembris, Kreeka on jätkuvalt teema ja puudub selgus brexiti lahenduse osas.

Kuld võib kerkida tänavu üle 1300 dollari taseme kui USA poliitiline olukord halveneb ja kõrgemad intressitasemed ei ole päevakorral, prognoosis reedel avaldatud analüüsis panga Australia & New Zealanad Banking Groupi analüütik Daniel Hynes. Seevastu Goldmman Sachs teatas läinud kuul, et USA korralik majanduskasv ja kõrgem reaalintress võivad panna kulla odavnema. Kolme kuni kuue kuu perspektiivis võib kuld odavneda 1200 dollarile.