Trumpi ebapopulaarne „parem käsi" on saanud kultusseriaaliga rikkaks?

Hiljuti jõudis avalikkuse ette tõik, et USA presidendi Donald Trumpi nõunik Steve Bannon on kuidagi teeninud väikese varanduse komöödiaseriaal „Seinfeld" korduste pealt. Väidetavalt teenib ta sellelt siiani. Mitmed seriaali fännid olid äärmiselt pettunud ja nad ei olnud üksi, kirjutab Celebrity Networth.

Bannoni reputatsioon USAs ei ole just kiita. Ajalehes New Yorker ütles "Seinfeldi" üks loojatest Larry David:

„Ma ei teadnud temast enne midagi, kui ta Trumpi kampaania ajal avalikkuse ette kerkis ja mul ei olnud aimugi, et ta teenib kasu töökate juutide pealt," ütles ta.

Bannoni firma Bannon & Co nõustas tehingut, mille kaudu Castle Rock Entertainment tegi Seinfeldi osas tehingu Westinghouse Electricuga. Sellest sai alguse ka Bannoni tulus seos seriaaliga.

Kuidas ta siis täpsemalt raha teenib? Bannon veenis Westinghouse´i inimesi, et nood ostaks enda alla Castle Rocki omandis olevad seriaalid. Nende seas oli ka "Seinfeld", mis ei olnud veel suureks hitiks saanud. Ta ütles aga, et osaliselt soovib ta tasu asemel saada osalust. Seriaalist sai hitt ja Bannonist väidetavalt rikas mees. Keegi ei tea siiski kui rikkaks ta tegelikult saanud on ja kas mees ise mitte ei luiska.

New Yorkeri artikkel ütleb isegi, et ei CBS, Castle Rock ega Warner Bros tea midagi sellest, et Bannonile oleks midagi makstud. On võimalik, et Bannon on mingit raha saanud, aga pigem võis ta „suure rahaga" liialdada. Võib-olla soovis ta ärritada inimesi, kes seriaaliga seotud on.